Портал поставщиков Москвы пополнился 45-м регионом-заказчиком - РИА Новости, 13.05.2026
14:42 13.05.2026
Портал поставщиков Москвы пополнился 45-м регионом-заказчиком

© РИА Новости / Александр Кряжев | Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Портал поставщиков Москвы пополнился 45-м регионом-заказчиком, к платформе присоединилась Еврейская автономная область, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
По словам заммэра, теперь у заказчиков региона есть доступ к электронным закупкам необходимых товаров, работ и услуг у предпринимателей из всех уголков страны.
"Для поставщиков, работающих на портале, которых насчитывается уже более 400 тысяч, присоединение нового региона – это возможность расширить географию бизнеса и увеличить количество сделок. Предприниматели из Еврейской автономной области предлагают свою продукцию на платформе с 2019 года. Сейчас здесь зарегистрировано около 40 компаний из этого региона, и мы ожидаем, что заключение соглашения будет способствовать росту их числа", – подчеркнула Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.
Соглашение подписали в рамках XXI Всероссийского форума-выставки "Госзаказ". Документ обеспечивает равный доступ заказчиков нового региона к закупкам на Портале поставщиков Москвы, развитие конкуренции, расширение взаимодействия между поставщиками и заказчиками, повышение экономической эффективности контрактной системы и привлечение малого и среднего бизнеса к участию в госзаказе.
Как сообщил глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, на одного заказчика на московской платформе приходится шесть предпринимателей. Данное соотношение обеспечивает высокий уровень конкуренции, также это позволяет государственным и муниципальным заказчикам закупать качественные товары по оптимальной стоимости.
Руководитель департамента подчеркнул, что за последние пять лет количество российских регионов страны, государственные и муниципальные заказчики которых могут публиковать закупки на московском Портале поставщиков, выросло на 25%: с 36 до 45.
"Количество заказчиков увеличилось на 18% и сейчас превышает 60 тысяч", – отметил Пуртов, его слова привели в пресс-службе.
Портал поставщиков Москвы работает уже 13 лет, созданный для автоматизации закупок малого объема, он показал себя как эффективный инструмент, который обеспечивает взаимодействие госзаказчиков и предпринимателей. В феврале текущего года столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что платформа пополнилась 44-м регионом заказчиком – им стала Курская область.
Ранее Багреева сообщала, что за первые три месяца текущего года региональные заказчики провели на Портале поставщиков Москвы 11,9 тысячи закупок по потребностям.
