Рейтинг@Mail.ru
Стала известна предварительная причина пожара на востоке Москвы - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 13.05.2026 (обновлено: 13:22 13.05.2026)
Стала известна предварительная причина пожара на востоке Москвы

Причиной пожара на востоке Москвы, предварительно, стало короткое замыкание

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предварительная причина пожара в металлокаркасном строении в районе Измайлово на востоке Москвы — короткое замыкание в проводке.
  • Рядом со зданием, в котором произошло возгорание, находятся стадион "Измайлово" и Измайловский кремль.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Причиной пожара в металлокаркасном строении в районе Измайлово на востоке Москвы, предварительно, стало короткое замыкание, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке", - рассказал собеседника агентства.
Сотрудники МЧС по Краснодарскому краю - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
В Темрюкском районе Кубани продолжают тушить пожар на предприятии
Вчера, 06:37
В пресс-службе МЧС РФ ранее сообщали, что пожар произошел на улице Вернисажная в Москве, его площадь составила три тысячи "квадратов", кровля здания обрушилась. Пожар полностью ликвидирован. В прокуратуре столицы уточняли, что причина возгорания будет установлена по результатам экспертизы.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", неподалеку от здания, в котором произошло возгорание, находится стадион "Измайлово" и Измайловский кремль.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в производственном здании в Мытищах - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
В Подмосковье локализовали пожар в производственном здании
Вчера, 04:20
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала