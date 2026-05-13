В МВД рассказали о схеме мошенников с покупкой сервера для заработка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники предлагают пользователям в специальном боте купить якобы дешевый сервер для заработка, рассказали в МВД.
- Организаторы схемы обещают доход "50–100 тысяч рублей в месяц", мгновенные выплаты и полное отсутствие рисков, однако никакого гарантированного заработка нет.
- Правоохранители отметили, что предложение пополнить баланс для "стабильной оплаты" перед покупкой несуществующих мощностей — это классический признак мошенничества.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мошенники предлагают пользователям в специальном боте купить якобы дешевый сервер для заработка, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Фиксируются мошеннические рассылки с очередным способом "легкого заработка". Пользователям предлагают в специальном боте купить якобы "дешёвый сервер", затем передать доступ другому боту, который якобы подключит мощности к майнингу или вычислениям для нейросетей. В рекламе обещают доход "50-100 тысяч рублей в месяц", мгновенные выплаты на карту или в криптовалюту и полное отсутствие рисков", - говорится в сообщении.
МВД предупредило о новой схеме мошенников
12 мая, 09:07
В ведомстве подчеркнули, что никакого гарантированного заработка нет - деньги просто уходят организаторам схемы, а обещанные "доходы" существуют только на скриншотах и в интерфейсе бота.
Правоохранители отметили, что в одном из ботов перед покупкой несуществующих мощностей предлагают пополнить баланс для "стабильной оплаты", а это классический признак мошенничества.
Мошенники создают поддельные сайты детских лагерей
12 мая, 05:19