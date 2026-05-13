В Румынии высказались за усиление присутствия США на Восточном фланге НАТО

КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Присутствие США на Восточном фланге НАТО должно быть усилено, Румыния хотела бы, чтобы оно стало постоянным, заявил глава румынского Департамента оборонной политики, планирования и международных отношений Министерства национальной обороны Сорин Молдован.
Он подчеркнул, что Румыния постоянно демонстрировала свою приверженность стратегическому партнерству с США и "доказала свою надежность".
В настоящий момент в Румынии находится более 5500 солдат из стран-членов НАТО, примерно 1500 из них — американцы. Большая часть американских военных в Румынии размещена на авиабазе в населенном пункте Михаил Когэлничану и на военной базе Девеселу, где размещена часть противоракетного щита НАТО. В мае 2016 года в румынской коммуне Девеселу заработала американская наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore, приспособленная для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.