В Румынии высказались за усиление присутствия США на Восточном фланге НАТО
08:59 13.05.2026
В Румынии высказались за усиление присутствия США на Восточном фланге НАТО

Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Румыния выступает за усиление и постоянное присутствие США на Восточном фланге НАТО.
  • В Румынии сейчас находится более 5500 солдат из стран-членов НАТО, примерно 1500 из них — американцы.
  • Россия выражает обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ и призывает к диалогу на равноправной основе.
КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Присутствие США на Восточном фланге НАТО должно быть усилено, Румыния хотела бы, чтобы оно стало постоянным, заявил глава румынского Департамента оборонной политики, планирования и международных отношений Министерства национальной обороны Сорин Молдован.
"Я твердо убежден, что усиление присутствия США на Восточном фланге необходимо. Мы приветствовали бы постоянное присутствие США на нашей территории", — заявил Молдован в интервью изданию Politico.
Он подчеркнул, что Румыния постоянно демонстрировала свою приверженность стратегическому партнерству с США и "доказала свою надежность".
В настоящий момент в Румынии находится более 5500 солдат из стран-членов НАТО, примерно 1500 из них — американцы. Большая часть американских военных в Румынии размещена на авиабазе в населенном пункте Михаил Когэлничану и на военной базе Девеселу, где размещена часть противоракетного щита НАТО. В мае 2016 года в румынской коммуне Девеселу заработала американская наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore, приспособленная для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
