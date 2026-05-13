Лавров назвал Моди одним из самых энергичных лидеров в мире

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди одним из самых энергичных лидеров, которых когда-либо видел свет.
По его словам, Моди не просто обладает энергией, он направляет её на очень важные цели, а именно, на достижение максимального суверенитета во всех сферах. В частности, в экономике, в военном деле, в сфере обороны, культуры и сохранении цивилизационного богатства, которым, как отметил Лавров, Индия обладает как никто другой.
