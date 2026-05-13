Силы ПВО сбили 53 украинских БПЛА над российскими регионами за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 53 украинских беспилотника над московским регионом, Крымом и 10 областями, сообщили в Минобороны РФ.
"13 мая т.г. в период с 9.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, московского региона и Республики Крым", - говорится в сообщении.
