Силы ПВО за два часа уничтожили 26 БПЛА над российскими регионами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за два часа сбили 26 украинских БПЛА.
- Беспилотники уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за два часа утром в среду сбили 26 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Тринадцатого мая текущего года в период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Владимирской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
ПВО ночью сбили 286 украинских беспилотников
Вчера, 07:14