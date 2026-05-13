Силы ПВО за два часа уничтожили 26 БПЛА над российскими регионами
09:42 13.05.2026 (обновлено: 09:46 13.05.2026)
Силы ПВО за два часа уничтожили 26 БПЛА над российскими регионами

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за два часа сбили 26 украинских БПЛА.
  • Беспилотники уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за два часа утром в среду сбили 26 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Тринадцатого мая текущего года в период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Владимирской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
