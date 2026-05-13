Парк беспилотных грузовиков в России к 2035 году вырастет до 57 тысяч машин - РИА Новости, 13.05.2026
15:07 13.05.2026 (обновлено: 15:17 13.05.2026)
Парк беспилотных грузовиков в России к 2035 году вырастет до 57 тысяч машин

Здание Министерства транспорта в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский парк беспилотной грузовой техники к 2035 году вырастет до 57 тысяч автомобилей.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский парк беспилотной грузовой техники к 2035 году вырастет до 57 тысяч автомобилей, сообщил Минтранс России.
Ранее в среду министерство сообщило об одобрении правительством России концепции развития рынка беспилотных автомобильных грузоперевозок до 2035 года.
"Что предполагает концепция: … парк такой техники вырастет почти до 57 тысяч машин", - говорится в сообщении.
