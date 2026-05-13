В МИД назвали один из приоритетов дипведомства - РИА Новости, 13.05.2026
14:36 13.05.2026
В МИД назвали один из приоритетов дипведомства

МИД: борьба с историческим ревизионизмом является приоритетной задачей

Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Борьба с историческим ревизионизмом и реваншизмом является одним из приоритетов российского внешнеполитического ведомства.
  • Россия выступает инициатором принятия Генассамблеей ООН резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
  • Российские дипломаты ведут активную работу по повышению информированности о вкладе Советского Союза в победу над фашизмом и противодействию попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Борьба с историческим ревизионизмом и реваншизмом является одним из приоритетов российского внешнеполитического ведомства, заявил директор Историко-документального департамента министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Баздникин.
"Борьба с историческим ревизионизмом и реваншизмом среди внешнеполитических приоритетов министерства иностранных дел. Мы ведем активную борьбу с попытками классификации и циничного переписывания истории во всех многосторонних форматах и двусторонних контактах", - сказал он в ходе круглого стола, организованного на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
Дипломат подчеркнул, что на протяжении многих лет российская сторона выступает инициатором принятия Генассамблеей ООН резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Российские дипломаты, по его словам, также на регулярной основе представляют специальные тематические доклады, проводят мемориальные акции, приуроченные к памятным датам, организуют мероприятия по повышению информированности о вкладе всего Советского Союза в победу над фашизмом, ведут активную информационно-разъяснительную работу, участвуют в конференциях, семинарах по данной теме.
"Намерены впредь делать все возможное, чтобы не допустить или жестко пресекать, как выразился недавно президент Владимир Путин, попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и Великой Отечественной войны", - резюмировал Баздникин.
Круглый стол, организованный на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня", был посвящен обсуждению нового издания Фонда исторической перспективы "Вот это русские!" американского военного корреспондента Ричарда Лаутербаха.
