В МИД назвали один из приоритетов дипведомства

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Борьба с историческим ревизионизмом и реваншизмом является одним из приоритетов российского внешнеполитического ведомства, заявил директор Историко-документального департамента министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Баздникин.

"Борьба с историческим ревизионизмом и реваншизмом среди внешнеполитических приоритетов министерства иностранных дел. Мы ведем активную борьбу с попытками классификации и циничного переписывания истории во всех многосторонних форматах и двусторонних контактах", - сказал он в ходе круглого стола, организованного на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".

Дипломат подчеркнул, что на протяжении многих лет российская сторона выступает инициатором принятия Генассамблеей ООН резолюции по борьбе с героизацией нацизма.

Российские дипломаты, по его словам, также на регулярной основе представляют специальные тематические доклады, проводят мемориальные акции, приуроченные к памятным датам, организуют мероприятия по повышению информированности о вкладе всего Советского Союза в победу над фашизмом, ведут активную информационно-разъяснительную работу, участвуют в конференциях, семинарах по данной теме.

"Намерены впредь делать все возможное, чтобы не допустить или жестко пресекать, как выразился недавно президент Владимир Путин , попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и Великой Отечественной войны", - резюмировал Баздникин.