ЦБ ужесточит правила заключения договоров на микрозаймы для МФО

Краткий пересказ от РИА ИИ Банк России утвердил новую редакцию базового стандарта для микрофинансовых организаций.

МФО с 1 июля 2026 года будет запрещено проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг.

Стандарт обязывает предоставлять полную информацию о дополнительных услугах и их поставщиках на всех этапах оказания услуг.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Микрофинансовым организациям (МФО) с 1 июля будет предписан ряд обязательных правил оформления договоров займа - в частности, им запретят проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг, в том числе если они предлагаются не одновременно с заключением договора, сообщил Банк России, представляя свой обновленный стандарт для этих организаций.

"Микрофинансовым организациям (МФО) запрещается проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг, в том числе если они предлагаются не одновременно с заключением договора. Такие требования установлены в новой редакции базового стандарта для МФО, которую утвердил Банк России", - говорится в релизе.

"Базовый стандарт вступает в силу с 1 июля 2026 года", - обращает внимание регулятор.

Стандарт также обязывает микрофинансистов представлять потребителям на всех этапах оказания дополнительной услуги полную информацию о ней и ее поставщике, праве отказаться от услуги и влиянии этого на условия займа.

"Кроме того, МФО не смогут с помощью различных визуальных приемов (цвет, размер или вид шрифта и так далее) акцентировать внимание потребителей на самых выгодных условиях договора и при этом скрывать остальные", - уточняется в релизе ЦБ