ЦБ ужесточит правила заключения договоров на микрозаймы для МФО
16:02 13.05.2026 (обновлено: 16:20 13.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России утвердил новую редакцию базового стандарта для микрофинансовых организаций.
  • МФО с 1 июля 2026 года будет запрещено проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг.
  • Стандарт обязывает предоставлять полную информацию о дополнительных услугах и их поставщиках на всех этапах оказания услуг.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Микрофинансовым организациям (МФО) с 1 июля будет предписан ряд обязательных правил оформления договоров займа - в частности, им запретят проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг, в том числе если они предлагаются не одновременно с заключением договора, сообщил Банк России, представляя свой обновленный стандарт для этих организаций.
"Микрофинансовым организациям (МФО) запрещается проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг, в том числе если они предлагаются не одновременно с заключением договора. Такие требования установлены в новой редакции базового стандарта для МФО, которую утвердил Банк России", - говорится в релизе.
"Базовый стандарт вступает в силу с 1 июля 2026 года", - обращает внимание регулятор.
Стандарт также обязывает микрофинансистов представлять потребителям на всех этапах оказания дополнительной услуги полную информацию о ней и ее поставщике, праве отказаться от услуги и влиянии этого на условия займа.
"Кроме того, МФО не смогут с помощью различных визуальных приемов (цвет, размер или вид шрифта и так далее) акцентировать внимание потребителей на самых выгодных условиях договора и при этом скрывать остальные", - уточняется в релизе ЦБ.
В целом обновленный документ актуализирует требования к МФО с учетом положений действующего законодательства. "В том числе он уточняет порядок и сроки рассмотрения микрофинансовыми организациями обращений потребителей, информирования о заключаемых договорах и их рисках, а также отдельные требования к деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности", - заключается в релизе.
