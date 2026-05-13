Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение требований к обороту метанола - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 13.05.2026
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение требований к обороту метанола

Госдума приняла закон о штрафах до 300 тыс руб за незаконную продажу метанола

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Госдумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон о введении административной ответственности за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей.
  • За нарушение требований к обороту метанола предусмотрены штрафы для юридических лиц до 300 тысяч рублей и более.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым устанавливается административная ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей, включая штрафы для юридических лиц до 300 тысяч рублей.
Метанол является сильнодействующим токсичным веществом, опасным для человека ядом. Из-за его схожести с этиловым спиртом существует риск отравления, что уже происходило в последние годы, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту. В связи с этим законодатели предложили ввести административную ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Путин подписал закон, разрешающий уничтожать изъятый из оборота метанол
27 октября 2025, 15:43
Проектом вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Документ дополняется новой статьей, предусматривающей ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей.
За оборот таких жидкостей организациями и индивидуальными предпринимателями, информация о которых не включена в установленном порядке в соответствующий реестр, установлен штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей или дисквалификация на срок от двух до трех лет. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере до одной пятой совокупной суммы выручки за календарный год, предшествующий году выявления правонарушения, но не менее трех миллионов рублей, либо административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток.
За реализацию метанола и метанолсодержащих жидкостей без размещения на упаковке предупредительной маркировки о наличии метанола и его опасности для жизни и здоровья граждан предусмотрен штраф для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией продукции и оборудования.
За нарушение требований к хранению метанола установлен штраф для должностных лиц от 50 до 70 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Госдума одобрила проект о запрете продажи вейпов и табака на остановках
21 октября 2025, 14:11
Также увеличиваются штрафы по статье 14.2 КоАП РФ за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. Штраф для граждан составит от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения или без таковой.
Кроме того, предусмотрена ответственность за нарушение порядка уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также за несоблюдение требований к их денатурации в случаях, когда денатурация является обязательной. Штрафы для должностных лиц составят от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией продукции.
За оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей физическим лицом установлен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией продукции и оборудования. Индивидуальные предприниматели несут административную ответственность как юридические лица.
Цистерны с метанолом - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В России запретили розничную продажу метанола
23 мая 2025, 14:47
 
ПроисшествияРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала