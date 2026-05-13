Госдума приняла закон о штрафах за нарушение требований к обороту метанола

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым устанавливается административная ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей, включая штрафы для юридических лиц до 300 тысяч рублей.

Метанол является сильнодействующим токсичным веществом, опасным для человека ядом. Из-за его схожести с этиловым спиртом существует риск отравления, что уже происходило в последние годы, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту. В связи с этим законодатели предложили ввести административную ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Проектом вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Документ дополняется новой статьей, предусматривающей ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей.

За оборот таких жидкостей организациями и индивидуальными предпринимателями, информация о которых не включена в установленном порядке в соответствующий реестр, установлен штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей или дисквалификация на срок от двух до трех лет. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере до одной пятой совокупной суммы выручки за календарный год, предшествующий году выявления правонарушения, но не менее трех миллионов рублей, либо административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток.

За реализацию метанола и метанолсодержащих жидкостей без размещения на упаковке предупредительной маркировки о наличии метанола и его опасности для жизни и здоровья граждан предусмотрен штраф для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией продукции и оборудования.

За нарушение требований к хранению метанола установлен штраф для должностных лиц от 50 до 70 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Также увеличиваются штрафы по статье 14.2 КоАП РФ за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. Штраф для граждан составит от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения или без таковой.

Кроме того, предусмотрена ответственность за нарушение порядка уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также за несоблюдение требований к их денатурации в случаях, когда денатурация является обязательной. Штрафы для должностных лиц составят от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией продукции.