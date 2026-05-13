Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ральф Нимайер назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца трусом за то, что тот не готов позвонить Владимиру Путину.
- Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль допустил, что Мерц может позвонить Путину, если это будет необходимо и разумно.
- Нимайер считает, что Мерц должен немедленно установить контакт с российским лидером для перезапуска поставок энергоресурсов из РФ и восстановления немецкой экономики.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в разговоре с РИА Новости назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца трусом за то, что он не готов позвонить президенту России Владимиру Путину и обсудить восстановление отношений стран.
"Он разрушает нашу страну и экономику, не звоня Путину ради восстановления отношений с Россией. Так повел бы себя настоящий канцлер Германии, а не трус, который прячется за старшим братом в Вашингтоне и не может взять телефон и позвонить", - сказал Нимайер.
Политик уверен, что Мерц должен немедленно пойти на контакт с российским лидером для перезапуска поставок энергоресурсов из РФ и восстановления немецкой экономики.