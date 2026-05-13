Рейтинг@Mail.ru
Мендель набросилась на Зеленского после его заявления о российских дронах - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 13.05.2026 (обновлено: 16:23 13.05.2026)
Мендель набросилась на Зеленского после его заявления о российских дронах

Мендель раскритиковала заявление Зеленского о российских дронах

© REUTERS / ZUMA Wire/Sergii KharchenkoЮлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© REUTERS / ZUMA Wire/Sergii Kharchenko
Юлия Мендель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его заявление о российских дронах.
  • Она считает, что политическая стратегия Зеленского строится на изображении Украины вечной жертвой.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его заявление о российских дронах.

В среду глава киевского режима написал, что прямо сейчас более сотни российских беспилотников находятся в небе над Украиной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
"Хуже не придумать". СМИ забили тревогу из-за нового удара по Зеленскому
Вчера, 08:41
"Вся политическая стратегия Зеленского строится на том, чтобы изображать Украину вечной жертвой и представлять эту тупиковую ситуацию как единственно возможную политику", — написала Мендель в соцсети X.

В то же время его ближайшее окружение становится все богаче и богаче, зарабатывая на конфликте, добавила она.

ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.

Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.

Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Заявление премьера Дании о победе России поразило журналиста
Вчера, 10:16
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала