Мендель набросилась на Зеленского после его заявления о российских дронах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его заявление о российских дронах.
- Она считает, что политическая стратегия Зеленского строится на изображении Украины вечной жертвой.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его заявление о российских дронах.
В среду глава киевского режима написал, что прямо сейчас более сотни российских беспилотников находятся в небе над Украиной.
"Вся политическая стратегия Зеленского строится на том, чтобы изображать Украину вечной жертвой и представлять эту тупиковую ситуацию как единственно возможную политику", — написала Мендель в соцсети X.
В то же время его ближайшее окружение становится все богаче и богаче, зарабатывая на конфликте, добавила она.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.