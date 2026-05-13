Медведев прокомментировал успешное испытание "Сармата"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев поздравил западных "друзей" с успешным испытанием ракетного комплекса "Сармат".
- Заместитель председателя Совета безопасности отметил, что теперь они стали еще ближе к России.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, говоря об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат", поздравил всех западных "друзей" России, отметив, что теперь они стали еще ближе.
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".