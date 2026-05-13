Медведев прокомментировал успешное испытание "Сармата"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, говоря об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат", поздравил всех западных "друзей" России, отметив, что теперь они стали еще ближе.