Маткапитал в России за 10 лет вырос вдвое

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Максимальная сумма материнского капитала в России за последние десять лет выросла в 2,1 раза, подсчитало РИА Новости по открытым данным.

Программа материнского капитала в России была запущена в 2007 году, тогда его размер составил 250 тысяч рублей. До 2020 года право на такую выплату получали семьи, в которых появился или был усыновлен второй или последующий ребенок. С 2020 года маткапитал выплачивается и за первого ребенка.

В 2026 году выплата на первенца составляет 729 тысяч рублей, на второго ребенка дополнительно выплачивается 234 тысячи рублей. При этом если за первого ребенка родители не получили выплату, то за второго рожденного полагается 963 тысячи рублей.