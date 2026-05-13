15:45 13.05.2026 (обновлено: 22:10 13.05.2026)
СМИ раскрыли, из-за чего Макрон получил пощечину от жены

Журналист Тардиф: Макрон получил пощечину из-за связи с иранской актрисой

  • Журналист Флориан Тардиф утверждает, что Макрон получил пощечину от жены из-за его отношений с франко-иранской актрисой.
  • Окружение Брижит Макрон опровергло эту информацию и заявило, что первая леди никогда не проверяет телефон своего мужа.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Инцидент с пощечиной, которую президент Франции Эммануэль Марон получил от своей жены во время прошлогоднего визита во Вьетнам, случился из-за его отношений с франко-иранской актрисой, утверждает журналист Флориан Тардиф.
"Произошло то, что она (Брижит Макрон. — Прим. ред.) увидела сообщение от известной личности. Иранская актриса", — сказал он в эфире радио RTL.
По словам Тардифа, Макрон несколько месяцев поддерживал с актрисой "платонические отношения" и писал ей сообщения личного характера. Именно это, считает журналист, стало причиной "напряженности" внутри пары, что вылилось в скандал на борту президентского самолета.
Окружение Брижит Макрон в интервью газете Le Parisien опровергло эти утверждения, заявив, что первая леди никогда не проверяет телефон своего мужа.
Отношения Эммануэля и Брижит Макрон привлекли внимание СМИ год назад, во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели, как в момент разблокировки дверного проема лайнера Макрон получил от жены удар по лицу. Явно не ожидавший этого лидер Франции пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.
Сначала Елисейский дворец отрицал подлинность этой съемки. Позже источник из окружения Макрона сообщил, что речь идет о семейной ссоре. Сам президент заявил, что они с супругой "просто дурачились".
