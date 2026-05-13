Конгрессвумен Луна потребовала от ЦРУ вернуть документы об убийстве Кеннеди

ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала от ЦРУ в течение 24 часов вернуть в офис директора Национальной разведки Тулси Габбард якобы изъятые документы об убийстве Джона Кеннеди под угрозой выдвижения обвинения в неуважении к конгрессу.