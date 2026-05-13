Конгрессвумен Луна потребовала от ЦРУ вернуть документы об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 13.05.2026
23:50 13.05.2026
Конгрессвумен Луна потребовала от ЦРУ вернуть документы об убийстве Кеннеди

Конгрессвумен Луна дала ЦРУ 24 часа на возврат документов об убийстве Кеннеди

© AP Photo / Angelina Katsanis
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала от ЦРУ вернуть изъятые документы об убийстве Джона Кеннеди в течение 24 часов под угрозой обвинения в неуважении к конгрессу.
  • Согласно публикации новостного портала Leading Report, ЦРУ изъяло 40 коробок с материалами по делам Джона Кеннеди и программы MKULTRA, которые находились в процессе рассекречивания.
ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала от ЦРУ в течение 24 часов вернуть в офис директора Национальной разведки Тулси Габбард якобы изъятые документы об убийстве Джона Кеннеди под угрозой выдвижения обвинения в неуважении к конгрессу.
ЦРУ есть 24 часа на то, чтобы вернуть документы в офис Тулси Габбард, иначе я внесу предложение о вызове (в конгресс – ред.). Эти документы были запрошены конгрессом. Сохраните документы и немедленно доставьте их директору Национальной разведки Габбард, или мы привлечем вас к ответственности за неуважение к конгрессу", - написала Луна в соцсети X.
Данный пост Луны стал комментарием к публикации новостного портала Leading Report. Согласно информации издания, ЦРУ изъяло 40 коробок с материалами по делам Джона Кеннеди и программы MKULTRA, которые в тот момент находились в процессе рассекречивания в офисе директора Национальной разведки.
Президент США Дональд Трамп 23 января 2025 года подписал указ о полном рассекречивании всех документов, связанных с убийствами Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.
Джон Ф. Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания.
В 2025 году США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста, боровшегося за права темнокожих, Мартина Лютера Кинга. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Но Трамп, как и его предшественник Джо Байден, предоставил американской разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США.
В миреСШАДалласТехасДжон Кеннеди (политик)Анна Паулина ЛунаРоберт КеннедиЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
