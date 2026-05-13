Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам Хезболлы в южном Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду заявила о нанесении новых ударов по объектам движения "Хезболлах" в южном Ливане.
В ЦАХАЛ не привели подробностей новых атак.
Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.