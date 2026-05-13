Армия Израиля за сутки атаковала более 40 объектов Хезболлы на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние сутки атаковала более 40 объектов военной инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в среду пресс-служба армии.
"За последние 24 часа силы ЦАХАЛ нанесли удары более чем по 40 объектам военной инфраструктуры "Хезболлах" в нескольких районах южного Ливана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди атакованных целей были склады оружия и другие объекты, которые использовались членами "Хезболлах".
Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем начал действовать с 16 апреля, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне. В ЦАХАЛ регулярно обвиняют "Хезболлах" в нарушении режима прекращения огня.
На этой неделе должны возобновиться переговоры между Ливаном и Израилем на уровне послов. Израиль настаивает на включении в повестку вопроса разоружения ливанского шиитского сопротивления и демилитаризации южных районов Ливана, граничащих с Израилем.