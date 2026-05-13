"Хезболла" заявила, что провела 25 боевых операций против израильской армии

БЕЙРУТ, 13 мая — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило о проведении 25 боевых операций против израильской армии на юге Ливана во вторник.

"Исламское сопротивление 12 мая 2026 года провело 25 военных операций", — говорится в заявлении пресс-службы "Хезболлы".

Согласно опубликованной сводке, удары наносились по танкам "Меркава", военной технике, инженерным машинам, средствам связи и скоплениям израильских военных в районах Хула, Баяда, Тайр-Харфа, Накура, Тайба, Ршаф и Вади-эль-Айн на юге Ливана.

В движении сообщили об активном использовании ударных беспилотников, управляемых ракет, артиллерии и ракетных залпов.

По утверждению "Хезболлы", в результате ряда атак израильская техника загорелась, включая танки "Меркава", автомобили "Хаммер" и инженерные машины.

Кроме того, движение заявило об ударе по системе радиоэлектронной борьбы Drone Dome в районе Абад, используемой Израилем для противодействия беспилотникам.