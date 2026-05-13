Внучка наркома СССР Литвинова могла покончить с собой

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Найденная мертвой Нина Литвинова, по предварительным данным, покончила с собой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, Нина Литвинова, 1945 года рождения, покончила с собой, она оставила предсмертную записку", - сказал собеседник агентства.
По данным СМИ, внучку наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова нашли мертвой на улице в центре Москвы.
Максим Литвинов (1876-1951) в 1930–1939 годах был народным комиссаром иностранных дел СССР.