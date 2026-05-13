Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главарь ликвидированного "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили стал долларовым миллионером.
- Все сборы, которые осуществляет Мамулашвили, идут на его личное обогащение, большую часть сбережений он вывел в США.
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Главарь ликвидированного "Грузинского легиона"* Мамука Мамулашвили стал долларовым миллионером и продолжает обогащаться на украинских сборах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На Украине признали, что НВФ (незаконное вооруженное формирование - ред.) иностранных наемников "Грузинский легион"* прекратило свое существование, а все сборы, которые осуществляет его главарь Мамука Мамулашвили, идут на личное обогащение данного гражданина. По предварительной информации, Мамулашвили - уже долларовый миллионер, который вывел большую часть сбережений в США", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что на Украине продолжаются активные пиар-компании в поддержку данного гражданина.
"Восьмого мая Мамука Мамулашвили открывает свою очередную выставку в Умани, а все последующие дни раздает интервью местным СМИ", - добавил собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация