На лайнере Ambition зафиксировали почти 50 случаев гастроэнтерита

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На круизном лайнере Ambition зафиксировано 49 случаев гастроэнтерита.
- По состоянию на 13 мая зарегистрировано 48 активных случаев среди гостей и один случай у члена экипажа.
ЛОНДОН, 13 мая – РИА Новости. Всего 49 случаев гастроэнтерита зафиксировано на круизном лайнере Ambition, сообщили РИА Новости в круизной компании Ambassador Cruise Line.
"По состоянию на 11.00 по времени Великобритании (13.00 мск) 13 мая на борту судна Ambition зарегистрировано 48 активных случаев среди гостей и один случай у члена экипажа", - сообщили агентству.
Первые анализы пока не выявили норовирус, однако медики в Бордо проводят дополнительные исследования. В то же время они исключили связь этого случая с хантавирусом, вспышка которого произошла недавно на нидерландском круизном лайнере MV Hondius.
Гастроэнтерит — это воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, в результате чего у заболевшего может быть рвота, диарея, боль в животе и лихорадка. Чаще всего заболевание вызвано инфекциями, такими как ротавирус и норовирус.