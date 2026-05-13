На лайнере Ambition зафиксировали почти 50 случаев гастроэнтерита

ЛОНДОН, 13 мая – РИА Новости. Всего 49 случаев гастроэнтерита зафиксировано на круизном лайнере Ambition, сообщили РИА Новости в круизной компании Ambassador Cruise Line.

"По состоянию на 11.00 по времени Великобритании (13.00 мск) 13 мая на борту судна Ambition зарегистрировано 48 активных случаев среди гостей и один случай у члена экипажа", - сообщили агентству.

Круизный лайнер компании Ambassador Cruise Line отправился в плавание от Шетландских островов в Шотландии 6 мая и останавливался в Белфасте Ливерпуле и французском Бресте , после чего прибыл в Бордо

Первые анализы пока не выявили норовирус, однако медики в Бордо проводят дополнительные исследования. В то же время они исключили связь этого случая с хантавирусом, вспышка которого произошла недавно на нидерландском круизном лайнере MV Hondius.