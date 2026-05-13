На лайнере Ambition ввели усиленные меры после смерти пассажира
16:54 13.05.2026
На лайнере Ambition ввели усиленные меры после смерти пассажира

На лайнере Ambition ввели усиленные меры после смерти человека от гастроэнтерита

CC BY 4.0 / Farid mernissi / Croisière AMBITION au port à Casablanca - Morocco. Круизный лайнер Ambition
Круизный лайнер Ambition. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На круизном лайнере Ambition введены усиленные санитарно-профилактические меры после смерти пассажира от гастроэнтерита.
  • 1,7 тысячи человек на борту помещены на карантин.
ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. Усиленные санитарно-профилактические меры внедрены на круизном лайнере Ambition после смерти человека от гастроэнтерита, заявили РИА Новости в компании Ambassador Cruise Line, владеющей лайнером.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на власти ранее сообщало, что мужчина скончался на круизном лайнере во Франции, предположительно, из-за гастроэнтерита, 1,7 тысячи человек на борту помещены на карантин.
"В соответствии с установленными процедурами общественного здравоохранения, сразу после первых сообщений о болезни на корабле были немедленно введены усиленные санитарно-профилактические меры", - сообщили в компании.
