На лайнере Ambition ввели усиленные меры после смерти пассажира

ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. Усиленные санитарно-профилактические меры внедрены на круизном лайнере Ambition после смерти человека от гастроэнтерита, заявили РИА Новости в компании Ambassador Cruise Line, владеющей лайнером.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на власти ранее сообщало, что мужчина скончался на круизном лайнере во Франции, предположительно, из-за гастроэнтерита, 1,7 тысячи человек на борту помещены на карантин.
"В соответствии с установленными процедурами общественного здравоохранения, сразу после первых сообщений о болезни на корабле были немедленно введены усиленные санитарно-профилактические меры", - сообщили в компании.