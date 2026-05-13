Товарооборот с Индией увеличится до 100 миллиардов долларов, считает Лавров

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия и Индия смогут увеличить объем годового товарооборота с нынешних 60 миллиардов долларов до 100 миллиардов к 2030 году, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Цель, поставленная лидерами к 2030 году, - вывести данный показатель на отметку 100 миллиардов долларов. У меня нет никаких сомнений в том, что она будет достигнута", - подчеркнул российский министр.