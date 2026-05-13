Товарооборот с Индией увеличится до 100 миллиардов долларов, считает Лавров
22:14 13.05.2026
Товарооборот с Индией увеличится до 100 миллиардов долларов, считает Лавров

Лавров: РФ и Индия могут увеличить товарооборот до 100 млрд долларов к 2030 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров считает, что Россия и Индия смогут увеличить объем годового товарооборота до 100 миллиардов долларов к 2030 году.
  • Сейчас объем товарооборота между Россией и Индией составляет около 60 миллиардов долларов.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия и Индия смогут увеличить объем годового товарооборота с нынешних 60 миллиардов долларов до 100 миллиардов к 2030 году, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
По сообщению на сайте министерства, на переговорах с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром Лавров отметил, что объем товарооборота между странами составляет около 60 миллиардов долларов.
"Цель, поставленная лидерами к 2030 году, - вывести данный показатель на отметку 100 миллиардов долларов. У меня нет никаких сомнений в том, что она будет достигнута", - подчеркнул российский министр.
С 13 по 15 мая глава МИД РФ находится с визитом в Индии. Ожидается его участие в совещании министров иностранных дел стран БРИКС, которое пройдет 14-15 мая.
