Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Молчанова - РИА Новости, 13.05.2026
14:31 13.05.2026
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Молчанова

Лавров: репортажи Владимира Молчанова собирали перед экранами миллионы людей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
  • Телеведущий Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет.
  • Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Молчанова.
  • Лавров отметил, что репортажи Молчанова собирали перед экранами многомиллионную аудиторию.
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни телеведущего Владимира Молчанова, подчеркнул, что его репортажи собирали перед экранами многомиллионную аудиторию.
В среду журналист Юрий Рост сообщил, что советский и российский телеведущий, автор программы "До и после полуночи" Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет.
"Его творческий путь был неразрывно связан с судьбоносными изменениями в жизни нашей страны, последними годами существования СССР и самыми первыми шагами нового российского телевидения. Зрители помнят его как ведущего популярных телепрограмм "До и после полуночи", "90 минут" и других, автора телевизионных репортажей, собиравших перед экраном многомиллионную аудиторию", - сказано в обращении министра, размещенном на сайте МИД РФ.
РоссияСССРВладимир МолчановСергей ЛавровЮрий Рост
 
 
