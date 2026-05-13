11:54 13.05.2026
Запад ведет войну против стран, ведущих суверенную политику, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад ведет войну против стран, ведущих суверенную политику.
  • Он отметил, что Запад неоднократно попирал международное право, начиная от агрессии против Югославии и заканчивая вторжением в Венесуэлу и действиями в отношении Ирана.
МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Полномасштабная война развернута коллективным Западом против держав, ведущих суверенную внешнюю и внутреннюю политику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В отношении государств, защищающих свой суверенитет, проводящих национально-ориентированный внутри- и внешнеполитический курс развернута полномасштабная… война. Направлена она и на откровенную фальсификацию истории", - сказал он в приветственном слове к участникам Международно-правового форума СНГ.
Как отметил министр, коллективный Запад неоднократно открыто попирал международное право, начиная от агрессии против Югославии, Ирака, Ливии и заканчивая вторжением США в Венесуэлу в начале 2026 года, а также американо-израильской агрессией в отношении Ирана.
"Продолжается грубое надругательство над международным правом на Украине, где киевский режим при поддержке своих западных спонсоров проводит откровенно нацистскую политику, законодательно запретив русский язык и каноническую Украинску православную церковь в прямое нарушение устава ООН", - подчеркнул он.
