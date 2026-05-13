Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что индийцы должны сами решить, какой хотят видеть свою страну в год столетия независимости.
- Он напомнил о концепции "Делай в Индии", которую внедрил премьер-министр Нарендра Моди.
- Лавров отметил, что Россия была одной из первых стран, которая стала учитывать эту концепцию в своих действиях на индийском направлении.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Индийцы должны сами решить, какой они хотят видеть свою страну в год столетия независимости, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что, когда 2047 год не звучал как цель, индийский премьер Нарендра Моди внедрил концепцию "Делай в Индии".
"Россия была, наверное, первой страной, которая не просто стала учитывать эту концепцию в своих практических действиях на индийском направлении", - рассказал министр.
А крылатые ракеты "БраМос", как отметил Лавров, начали производить ещё до того, как "Делай в Индии" стало официальным лозунгом и практическим требованием индийских партнёров.
"Прежде всего, это (реализация концепции 2047 - ред.) зависит от индийского народа и от целеустремленности индийского руководства, а премьер-министр Нарендра Моди такую целеустремленность проявляет постоянно", - резюмировал Лавров.