Индийцы должны сами решить, какой хотят видеть свою страну, заявил Лавров

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Индийцы должны сами решить, какой они хотят видеть свою страну в год столетия независимости, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Самим индийцам решать, какой они хотят видеть свою страну в год столетия независимости", - сказал он в интервью телеканалу RT India , отвечая на вопрос о концепции развитой Индии к 2047 году.

Лавров напомнил, что, когда 2047 год не звучал как цель, индийский премьер Нарендра Моди внедрил концепцию "Делай в Индии".

"Россия была, наверное, первой страной, которая не просто стала учитывать эту концепцию в своих практических действиях на индийском направлении", - рассказал министр.

А крылатые ракеты "БраМос", как отметил Лавров, начали производить ещё до того, как "Делай в Индии" стало официальным лозунгом и практическим требованием индийских партнёров.