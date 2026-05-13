08:56 13.05.2026 (обновлено: 09:27 13.05.2026)
Лавров заявил, что невозможно представить расхождение путей России и Индии

Лавров: невозможно представить ситуацию, когда бы пути РФ и Индии разошлись

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что невозможно представить ситуацию, в которой бы разошлись пути России и Индии.
  • Отношения Москвы и Нью-Дели основаны на дружбе и тесном сотрудничестве по ряду направлений, включая экономику, энергетику, военную сферу и культурно-гуманитарные связи.
  • Лавров отметил, что попытки некоторых стран подорвать отношения между Россией и Индией не достигают результата.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Невозможно представить ситуацию, в которой бы разошлись пути России и Индии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
“Не существует одного слова, чтобы описать эти отношения. Не потому, что человеческие языки не красноречивы, а просто потому, что трудно себе представить такие богатые отношения. Ситуации, когда наши пути бы разошлись, тоже не существует. Просто невозможно это сделать”, - сказал министр в интервью телеканалу RT India.
По словам Лаврова, отношения Москвы и Нью-Дели основаны на дружбе, государства тесно сотрудничают по целому ряду направлений, включая экономику, энергетику, военную сферу, поддерживают культурно-гуманитарные связи и “беспрецедентно доверительный” политический диалог на высшем уровне.
“Надо всегда видеть угрозы, которые некоторые пытаются выдвигать в адрес наших отношений, стремясь их подорвать, создают какие-то закрытые структуры, пытаются навязывать свои подходы к отношениям с Россией. Мы это все видим, как и наши индийские друзья, и тем ценнее то, что эти все попытки не достигают результата”, - заключил министр.
