Лавров заявил, что невозможно представить расхождение путей России и Индии

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Невозможно представить ситуацию, в которой бы разошлись пути России и Индии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
“Не существует одного слова, чтобы описать эти отношения. Не потому, что человеческие языки не красноречивы, а просто потому, что трудно себе представить такие богатые отношения. Ситуации, когда наши пути бы разошлись, тоже не существует. Просто невозможно это сделать”, - сказал министр в интервью телеканалу RT India.
“Надо всегда видеть угрозы, которые некоторые пытаются выдвигать в адрес наших отношений, стремясь их подорвать, создают какие-то закрытые структуры, пытаются навязывать свои подходы к отношениям с Россией. Мы это все видим, как и наши индийские друзья, и тем ценнее то, что эти все попытки не достигают результата”, - заключил министр.