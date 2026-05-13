Лавров рассказал, зачем США была нужна агрессия против Ирана

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Одна из задач американо-израильской агрессии против Ирана состояла в недопущении нормализации его отношений с арабскими странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Как напомнил министр, много лет назад король Иордании Абдалла II ибн Хусейн аль-Хашими проводил саммит по примирению между суннитами и шиитами, однако сейчас предпринимаются серьезные усилия, чтобы оно никогда не состоялось, а Иран, одно из главных шиитских государств, стал страной-изгоем.
"Сейчас все делается для того, чтобы этого примирения никогда не было, чтобы Иран, одну из главных шиитских стран, представить настоящим изгоем, а остальных его соседей по Персидскому заливу подбирать в структуры, которые, во-первых, будут не нацелены на решение палестинской проблемы, а во-вторых, они будут должны предать палестинское дело в качестве "цены" за нормализацию отношений с Израилем", — подчеркнул Лавров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.