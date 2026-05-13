Лавров рассказал о совместных проектах с Индией в энергетике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о совместных российско-индийских проектах в сфере энергетики.
- Флагманский проект — АЭС "Куданкулам", сотрудничество продолжается в создании новых энергоблоков для этой атомной электростанции.
- Россия и Индия также работают в сфере "зеленой энергетики" и продолжают поставки российских углеводородов, газа, нефти и угля.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о совместных российско-индийских проектах в сфере энергетики.
"Сейчас наш флагманский проект – это АЭС "Куданкулам". Она обеспечивает значительную часть потребностей. Продолжается сотрудничество в создании новых энергоблоков для этой атомной электростанции", - сказал Лавров в интервью RT India.
При этом, по его словам, Индии всё равно этого не хватает и поэтому продолжаются поставки российских углеводородов, газа, нефти и угля.
"Но параллельно с атомной энергетикой, с углеводородами мы с индийскими друзьями работаем в сфере "зелёной энергетики", - добавил Лавров.
Он подчеркнул, что с учетом роста индийской экономики "ничего лишнем не будет" и подобное сотрудничество закладывает потенциал энергобезопасности, который будет надёжным на долгие годы вперед.
"Повторю, Россия ценит свою репутацию надежного поставщика, дорожит ею и никогда её не нарушала", - сказал Лавров.