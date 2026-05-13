Лавров: Россия выполняет обязательства перед Индией по энергоресурсам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия выполняет свои обязательства перед Индией по поставке энергоресурсов.
- Лавров подчеркнул, что Индии, на фоне кризиса в Персидском заливе, нужны энергоресурсы для развития экономики.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Москва никогда не была замечена в невыполнении своих обязательств перед Индией в вопросе поставки энергоресурсов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что на фоне кризиса в Персидском заливе стране особенно нужны энергоресурсы для развития ее стремительно растущей экономики.