Лавров: Евразия должна сыграть свою роль в стабилизации обстановки в мире - РИА Новости, 13.05.2026
08:45 13.05.2026
Лавров: Евразия должна сыграть свою роль в стабилизации обстановки в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евразия должна сыграть свою роль в стабилизации мировой обстановки.
  • Он отметил, что на континенте нет общей структуры, которая объединяла бы все страны.
  • По словам Лаврова, Европа сохраняет свое "неоколониальное и колониальное мышление", а НАТО "простирает свои руки на всю евразийскую территорию".
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Евразийский континент еще должен сыграть свою роль в стабилизации мировой обстановки, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Уникальность евразийского континента не только в том, что он самый большой и богатый. Этот континент ещё должен сыграть свою роль в стабилизации мировой обстановки", - сказал министр в интервью RT India.
Он объяснил, что на Евразийском континенте нет общей структуры.
"Есть ОБСЕ, АСЕАН, интеграционный контур в Южной Азии с участием Индии, ШОС, структуры на постсоветском пространстве – СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, но единой "зонтичной" структуры (не обязательно это должна быть организация, но какой-то форум, где вся Евразия могла бы внятно разговаривать) пока нет",- отметил Лавров.
По его словам, это во многом объясняется тем, что Европа сохраняет своё "неоколониальное и колониальное мышление и по-прежнему хочет везде диктовать свои порядки", а Североатлантический альянс "простирает свои руки на всю евразийскую территорию".
В НАТО заявляют об обеспокоенности тем, что происходит в Южно-Китайском море, в Тайваньском проливе, в Юго-Восточной Азии, в Северо-Восточной Азии, добавил министр.
