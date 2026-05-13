Никакие совместные проекты России и США не реализуются, заявил Лавров

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Совместные проекты России и США в разных сферах не реализуются на деле, несмотря на правильные слова о потенциале таких инициатив после прихода к власти в США президента Дональда Трампа, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Произносится много правильных слов о том, что Россия и США имеют огромные перспективы взаимовыгодных, современных, технологических, энергетических и прочих проектов. Но на деле ничего не происходит", - сказал он в интервью каналу RT India.