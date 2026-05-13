08:41 13.05.2026
Мир возвращается во времена, когда все решалось силой, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что мир возвращается во времена, когда все решалось силой и без уважения международного права.
  • Лавров подчеркнул, что в современном мире вес имеют не слова, а конкретные дела.
  • Министр отметил, что продвижение взаимоуважительных отношений между державами через БРИКС является конструктивной альтернативой.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мир возвращается во времена, когда все решалось силой и без уважения международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
“Мы возвращаемся во времена, когда все решалось силой, когда никто не признавал никакого международного права. Президент США Дональд Трамп недавно сказал, что его международное право не интересует”, - сказал министр в интервью RT India.
По словам Лаврова, в современном мире вес имеют не слова, а конкретные дела. При этом он обратил внимание, что пример США также доказывает, что “особо следить за словами не надо, надо видеть реальные дела, а их мы все наблюдаем”.
В то же время продвижением взаимоуважительных отношений между державами с целью нахождения баланса интересов как раз занимаются в БРИКС, добавил министр.
“Мне кажется, это очень конструктивная альтернатива – продвигать через БРИКС нормальные, взаимоуважительные отношения с целью нахождения баланса интересов, не вступая ни с кем в какие-то антагонизмы. И главное, что она даже не должна рассматриваться как альтернатива. Это должно быть нашей повесткой дня”, - отметил он.
В миреСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровБРИКС
 
 
