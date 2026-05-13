Лавров рассказал о различии подхода к России администраций Трампа и Байдена
08:36 13.05.2026 (обновлено: 12:34 13.05.2026)
Лавров рассказал о различии подхода к России администраций Трампа и Байдена

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что администрация Трампа продолжает политику Байдена в отношении России.
  • По его словам, разница заключается лишь в наличии диалога с Москвой при Трампе, в то время как санкции, введенные при Байдене, остаются в силе.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в отношении России продолжает политику предыдущего главы государства Джо Байдена с разницей лишь в том, что при Трампе с Москвой есть диалог, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На деле, кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Байден. Все принятые при нём санкции против России сохраняют свою силу", - сказал Лавров в интервью каналу RT India.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на фоне слов Трампа о возможном визите в Россию отметил, что контакты лидеров двух сверхдержав важны.
"Контакты лидеров двух сверхдержав всегда важны. Кстати, хочу напомнить, что наш президент посетил США - Аляску, Анкоридж. Это было в прошлом году. И пригласил Трампа посетить Россию. Приглашение в силе", - сообщил Джабаров "Ленте.ру".
Ранее Трамп не исключил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.
