Лавров рассказал о различии подхода к России администраций Трампа и Байдена

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в отношении России продолжает политику предыдущего главы государства Джо Байдена с разницей лишь в том, что при Трампе с Москвой есть диалог, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

« "На деле, кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Байден . Все принятые при нём санкции против России сохраняют свою силу", - сказал Лавров в интервью каналу RT India

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на фоне слов Трампа о возможном визите в Россию отметил, что контакты лидеров двух сверхдержав важны.

"Контакты лидеров двух сверхдержав всегда важны. Кстати, хочу напомнить, что наш президент посетил США - Аляску, Анкоридж. Это было в прошлом году. И пригласил Трампа посетить Россию. Приглашение в силе", - сообщил Джабаров " Ленте.ру ".