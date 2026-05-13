Лавров рассказал о различии подхода к России администраций Трампа и Байдена

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в отношении России продолжает политику предыдущего главы государства Джо Байдена с разницей лишь в том, что при Трампе с Москвой есть диалог, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на фоне слов Трампа о возможном визите в Россию отметил, что контакты лидеров двух сверхдержав важны.
"Контакты лидеров двух сверхдержав всегда важны. Кстати, хочу напомнить, что наш президент посетил США - Аляску, Анкоридж. Это было в прошлом году. И пригласил Трампа посетить Россию. Приглашение в силе", - сообщил Джабаров "Ленте.ру".
Ранее Трамп не исключил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.