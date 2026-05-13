США хотят задешево выкупить часть "Северных потоков", заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США хотят выкупить часть "Северных потоков", которая принадлежала европейским компаниям, заявил Лавров.
- Вашингтон планирует потратить на это примерно в десять раз меньше, чем изначальные вложения со стороны Европы.
- После выкупа газопроводов американцы будут диктовать немцам цены на газ.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. США хотят задешево выкупить часть "Северных потоков", которая принадлежала европейским компаниям, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
"Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить "Северные потоки" — два взорванных газопровода. Причем сами американцы при Джо Байдене заявляли, что эти газопроводы не будут работать. Сейчас, правда, обвиняют украинцев, что они взорвали эти трубы — три из четырех было взорвано, и американцы хотят выкупить ту часть, которая принадлежала европейским компаниям", — рассказал он в интервью каналу RT India.
Министр подчеркнул, что Вашингтон хочет потратить на это примерно в десять раз меньше, чем изначальные вложения со стороны Европы.
"Если они это сделают, то заставят немцев вернуть себе свое национальное достоинство и сказать, мол, хорошо, мы будем пользоваться этим газопроводом. Но цены будут уже не результатом договоренности между поставщиком Россией и Германией, а цены будут диктовать американцы, которые выкупят эту "трубу" у европейцев", — пояснил Лавров.
США также не скрывают желания контролировать транзит газа через Украину, добавил глава МИД.
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила. Как заявлял российский постпред в ООН Василий Небензя, именно США и Великобритания препятствуют объективному международному расследованию теракта.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование подрыва "Северных потоков". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в оказании военной помощи Украине.