08:32 13.05.2026
США пытаются убрать "Роснефть" из международного бизнеса, заявил Лавров

Лавров: США пытаются убрать "Лукойл" и "Роснефть" из международного бизнеса

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США пытаются с помощью санкций убрать «Роснефть» и «Лукойл» из международного бизнеса, заявил Сергей Лавров.
  • Американские санкции введены против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних структур, и российские компании пытаются «вывести» с мировых рынков в Африке и на Балканах, отметил Лавров.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. США пытаются с помощью санкций убрать российские компании "Лукойл" и "Роснефть" из всего международного бизнеса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью каналу RT India министру задали вопрос на тему санкций США против этих компаний.
"Вы упомянули ПАО "Лукойл" и ГК "Роснефть", а цель - она не скрывается - убрать эти компании из всего международного бизнеса", - сказал Лавров.
Он добавил, что российские компании пытаются "вывести" с мировых рынков в Африке, а также с Балканского полуострова.
В конце октября прошлого года США ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур.
