США пытаются убрать "Роснефть" из международного бизнеса, заявил Лавров

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. США пытаются с помощью санкций убрать российские компании "Лукойл" и "Роснефть" из всего международного бизнеса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он добавил, что российские компании пытаются "вывести" с мировых рынков в Африке, а также с Балканского полуострова.
В конце октября прошлого года США ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур.