Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку.

Около 110 тыс выпускников на Кубани будут сдавать госэкзамены летом

КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Около 110 тысяч выпускников на Кубани будут сдавать экзамены летом, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Краснодарский край – третий в стране по численности выпускников. В Краснодарском крае летом сдадут госэкзамены около 110 тысяч выпускников, на 4 тысячи больше, чем в 2025 году", - сказали журналистам в пресс-службе.

Готовность региона к государственной итоговой аттестации обсудили на совещании, которое провела вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева.

Вице-губернатор подчеркнула, что период проведения государственной итоговой аттестации - это время повышенной ответственности всех служб региона.

"Наша общая задача – обеспечить безопасность детей, своевременное оказание медицинской помощи и создать условия, при которых выпускники смогут проходить экзамены спокойно и в комфортной обстановке", – сказала Воробьева.

На совещании также обсудили вопросы антитеррористической защищенности, обеспечения бесперебойного электроснабжения пунктов проведения экзаменов.

Вице-губернатор в ходе совещания также напомнила о ключевом нововведении этого года - о переносе старта основного этапа экзаменов с конца мая на 1 июня. По ее словам, это снизит нагрузку на школьников в конце учебного года.