Около 110 тыс выпускников на Кубани будут сдавать госэкзамены летом
Около 110 тыс выпускников на Кубани будут сдавать госэкзамены летом

Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Около 110 тысяч выпускников на Кубани будут сдавать экзамены летом, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Краснодарский край – третий в стране по численности выпускников. В Краснодарском крае летом сдадут госэкзамены около 110 тысяч выпускников, на 4 тысячи больше, чем в 2025 году", - сказали журналистам в пресс-службе.
Готовность региона к государственной итоговой аттестации обсудили на совещании, которое провела вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева.
Вице-губернатор подчеркнула, что период проведения государственной итоговой аттестации - это время повышенной ответственности всех служб региона.
"Наша общая задача – обеспечить безопасность детей, своевременное оказание медицинской помощи и создать условия, при которых выпускники смогут проходить экзамены спокойно и в комфортной обстановке", – сказала Воробьева.
На совещании также обсудили вопросы антитеррористической защищенности, обеспечения бесперебойного электроснабжения пунктов проведения экзаменов.
Вице-губернатор в ходе совещания также напомнила о ключевом нововведении этого года - о переносе старта основного этапа экзаменов с конца мая на 1 июня. По ее словам, это снизит нагрузку на школьников в конце учебного года.
В пресс-службе администрации Кубани добавили, что всего в Краснодарском крае откроется 438 пунктов проведения экзаменов, в 100 из них будут писать ОГЭ и ЕГЭ.
