Около 110 тыс выпускников на Кубани будут сдавать госэкзамены летом

КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Около 110 тысяч выпускников на Кубани будут сдавать экзамены летом, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Краснодарский край – третий в стране по численности выпускников. В Краснодарском крае летом сдадут госэкзамены около 110 тысяч выпускников, на 4 тысячи больше, чем в 2025 году", - сказали журналистам в пресс-службе.
Готовность региона к государственной итоговой аттестации обсудили на совещании, которое провела вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева.
Вице-губернатор подчеркнула, что период проведения государственной итоговой аттестации - это время повышенной ответственности всех служб региона.
"Наша общая задача – обеспечить безопасность детей, своевременное оказание медицинской помощи и создать условия, при которых выпускники смогут проходить экзамены спокойно и в комфортной обстановке", – сказала Воробьева.
На совещании также обсудили вопросы антитеррористической защищенности, обеспечения бесперебойного электроснабжения пунктов проведения экзаменов.
Вице-губернатор в ходе совещания также напомнила о ключевом нововведении этого года - о переносе старта основного этапа экзаменов с конца мая на 1 июня. По ее словам, это снизит нагрузку на школьников в конце учебного года.
В пресс-службе администрации Кубани добавили, что всего в Краснодарском крае откроется 438 пунктов проведения экзаменов, в 100 из них будут писать ОГЭ и ЕГЭ.