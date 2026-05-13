Рейтинг@Mail.ru
В Крыму спасли лебедя, перекормленного хлебом - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:06 13.05.2026 (обновлено: 13:07 13.05.2026)
В Крыму спасли лебедя, перекормленного хлебом

В Крыму спасли перекормленного хлебом лебедя из парка

© Фото : МБУК "Парки столицы"Спасенный в Симферополе лебедь
Спасенный в Симферополе лебедь - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : МБУК "Парки столицы"
Спасенный в Симферополе лебедь
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму спасли лебедя, перекормленного хлебом.
  • Он находился в тяжелом состоянии.
  • После необходимого ветеринарного лечения его выхаживали в течение двух недель.
  • Сейчас птицу уже вернули в естественную среду обитания.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Перекормленного хлебом лебедя спасли в Крыму, птица едва подавала признаки жизни, сообщила пресс-служба симферопольского учреждения "Парки столицы".
Лебедя обнаружили в пруду парка Гагарина в тяжелом состоянии.
Ехидна в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Работники Московского зоопарка спасли более тысячи диких животных
12 мая, 11:45
"Лебедь почти не реагировал на происходящее, не мог подняться на лапы и едва подавал признаки жизни. Для спасения его срочно перевезли в Симферопольский зооуголок. Там выяснилось, что желудок птицы забит хлебом. Лебедю провели необходимое ветеринарное лечение, а затем две недели выхаживали — буквально кормили и поили с рук", - рассказали в пресс-службе.
В учреждении подчеркнули, что лебедя перекормили хлебом посетители парка.
© Фото : МБУК "Парки столицы"Спасенный в Симферополе лебедь
Спасенный в Симферополе лебедь - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : МБУК "Парки столицы"
Спасенный в Симферополе лебедь
"Сейчас лебедь чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. Птицу вернули на пруд, в естественную среду обитания", - добавили в пресс-службе.
В учреждении напомнили, что птицам нельзя давать хлеб, соленые и жареные семечки, картофель, печенье, орехи - такая еда вызывает болезни и может привести к их гибели. Вместо этого пернатых можно угостить листьями салата, тертой морковью, яблоками, овсянкой или специальным кормом.
Детеныш нерпы, найденный на берегу Ладожского озера - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Карелии на берегу Ладожского озера спасли детеныша нерпы
5 мая, 10:04
 
Хорошие новостиРеспублика КрымОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала