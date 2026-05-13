В Крыму спасли лебедя, перекормленного хлебом.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Перекормленного хлебом лебедя спасли в Крыму, птица едва подавала признаки жизни, сообщила пресс-служба симферопольского учреждения "Парки столицы".

Лебедя обнаружили в пруду парка Гагарина в тяжелом состоянии.

"Лебедь почти не реагировал на происходящее, не мог подняться на лапы и едва подавал признаки жизни. Для спасения его срочно перевезли в Симферопольский зооуголок. Там выяснилось, что желудок птицы забит хлебом. Лебедю провели необходимое ветеринарное лечение, а затем две недели выхаживали — буквально кормили и поили с рук", - рассказали в пресс-службе.

В учреждении подчеркнули, что лебедя перекормили хлебом посетители парка.

"Сейчас лебедь чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. Птицу вернули на пруд, в естественную среду обитания", - добавили в пресс-службе.