Константинов отреагировал на новые британские санкции против Крыма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неадекватными новые британские санкции против Крыма.
- Великобритания включила в очередной пакет антироссийских санкций Клиническую психиатрическую больницу №5 в Крыму и некоторые детские дома и оздоровительные лагеря и пансионаты.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неадекватными новые санкции, введенные Великобританией в отношении Крыма, и предложил помощь психиатров британским чиновникам.
«
"В их действиях и поступках очень много неадекватного. Мы готовы их (британских чиновников - ред.) принять, если у них будут проблемы с психикой. У нас хорошие врачи, хорошие специалисты, мы поможем", - сказал Константинов РИА Новости.
Великобритания включила в очередной пакет антироссийских санкций Клиническую психиатрическую больницу №5, которая находится в Строгановке Симферопольского района Крыма, следует из уведомления британского Минфина. Также под санкции попали ряд крымских детских домов, детских оздоровительных лагерей и пансионатов.