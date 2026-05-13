Константинов отреагировал на новые британские санкции против Крыма
08:21 13.05.2026 (обновлено: 09:21 13.05.2026)
Константинов отреагировал на новые британские санкции против Крыма

Константинов предложил помощь психиатров британским чиновникам

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неадекватными новые британские санкции против Крыма.
  • Великобритания включила в очередной пакет антироссийских санкций Клиническую психиатрическую больницу №5 в Крыму и некоторые детские дома и оздоровительные лагеря и пансионаты.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неадекватными новые санкции, введенные Великобританией в отношении Крыма, и предложил помощь психиатров британским чиновникам.
"В их действиях и поступках очень много неадекватного. Мы готовы их (британских чиновников - ред.) принять, если у них будут проблемы с психикой. У нас хорошие врачи, хорошие специалисты, мы поможем", - сказал Константинов РИА Новости.
Великобритания включила в очередной пакет антироссийских санкций Клиническую психиатрическую больницу №5, которая находится в Строгановке Симферопольского района Крыма, следует из уведомления британского Минфина. Также под санкции попали ряд крымских детских домов, детских оздоровительных лагерей и пансионатов.
В Госдуме назвали мерзкими санкции Британии против детдомов в Крыму
