Егор Ковальчук во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле

Врио губернатора Брянской области заявил, что знаком с регионом

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил РИА Новости, что знаком с этим регионом и бывал там.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Александра Богомаза и назначил Егора Ковальчука врио губернатора Брянской области.

"Да, знаком с регионом, конечно. Да, и бывал", - сказал Ковальчук РИА Новости.

Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске . Имеет три высших образования. До перехода на госслужбу занимал ответственные должности в банковской сфере, обладает большим опытом работы на руководящих должностях государственной гражданской службы. До того, как возглавить правительство ЛНР , занимал пост вице-губернатора Челябинской области , а также руководил одним из самых крупных муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом. Выпускник шестого потока так называемой "школы губернаторов".