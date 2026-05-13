Врио губернатора Брянской области заявил, что знаком с регионом

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил РИА Новости, что знаком с этим регионом и бывал там.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Александра Богомаза и назначил Егора Ковальчука врио губернатора Брянской области.
"Да, знаком с регионом, конечно. Да, и бывал", - сказал Ковальчук РИА Новости.
Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования. До перехода на госслужбу занимал ответственные должности в банковской сфере, обладает большим опытом работы на руководящих должностях государственной гражданской службы. До того, как возглавить правительство ЛНР, занимал пост вице-губернатора Челябинской области, а также руководил одним из самых крупных муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом. Выпускник шестого потока так называемой "школы губернаторов".
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).