Врио губернатора Брянской области назвал главную задачу после назначения

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил РИА Новости в первом комментарии после назначения, что для него самое главное - это выстроить отношения с людьми.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Александра Богомаза и назначил Ковальчука врио губернатора Брянской области. С 2024 года Ковальчук занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики.
"Самое главное - выстроить отношения с людьми", - сказал Ковальчук в ответ на вопрос, какие главные задачи ставит перед собой в новой должности.
Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования. До перехода на госслужбу занимал ответственные должности в банковской сфере, обладает большим опытом работы на руководящих должностях государственной гражданской службы. До того, как возглавить правительство ЛНР, занимал пост вице-губернатора Челябинской области, а также руководил одним из самых крупных муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом. Выпускник шестого потока так называемой "школы губернаторов".
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).