Егор Ковальчук во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле

Краткий пересказ от РИА ИИ Врио губернатора Брянской области Александр Ковальчук дал первый комментарий после назначения.

Главной задачей он назвал выстраивание отношений с людьми.

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил РИА Новости в первом комментарии после назначения, что для него самое главное - это выстроить отношения с людьми.

"Самое главное - выстроить отношения с людьми", - сказал Ковальчук в ответ на вопрос, какие главные задачи ставит перед собой в новой должности.

Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске . Имеет три высших образования. До перехода на госслужбу занимал ответственные должности в банковской сфере, обладает большим опытом работы на руководящих должностях государственной гражданской службы. До того, как возглавить правительство ЛНР, занимал пост вице-губернатора Челябинской области , а также руководил одним из самых крупных муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом. Выпускник шестого потока так называемой "школы губернаторов".