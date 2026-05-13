Врио губернатора Брянской области назвал назначение большой честью

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил РИА Новости, что это назначение - большая честь для него.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Александра Богомаза и назначил Егора Ковальчука врио губернатора Брянской области.

"Конечно, большая честь получить такое предложение и продолжить работу, в общем-то, в непростом регионе в непростой ситуации текущей", - сказал Ковальчук РИА Новости.

Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске . Имеет три высших образования. До перехода на госслужбу занимал ответственные должности в банковской сфере, обладает большим опытом работы на руководящих должностях государственной гражданской службы. До того, как возглавить правительство ЛНР , занимал пост вице-губернатора Челябинской области , а также руководил одним из самых крупных муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом. Выпускник шестого потока так называемой "школы губернаторов".