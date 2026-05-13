Рейтинг@Mail.ru
Большой праздник подготовили в Костроме к велогонке "Россия" - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
17:38 13.05.2026 (обновлено: 17:41 13.05.2026)
Большой праздник подготовили в Костроме к велогонке "Россия"

Велогонку «Россия» в Костроме откроют большим праздником

© Фото : пресс-служба администрации Костромской областиВелогонка "Россия"
Велогонка Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : пресс-служба администрации Костромской области
Велогонка "Россия"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КОСТРОМА, 13 мая – РИА Новости. Большой праздник подготовили в Костроме к велогонке "Россия", которая впервые пройдет по маршруту "Золотое кольцо", сообщила администрация региона.
Велогонка "Россия" — масштабный всероссийский спортивный проект, объединяющий любителей велоспорта со всей страны. Он проходит при поддержке президента России Владимира Путина, Лиги Героев и ведущих спортивных организаций.
Центр культурного развития Майский открыли в Костроме накануне Дня Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Центр культурного развития "Майский" открыли в Костроме накануне Дня Победы
7 мая, 19:29
В этом году впервые в истории велогонка пройдет по городам Золотого кольца России в честь 60-летия маршрута. Сообщается, что в среду в администрации региона состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению велогонки на территории Костромской области. Профильные ведомства и департаменты доложили губернатору о готовности к проведению мероприятия и обеспечению вопросов безопасности.
"Откроется событие большим праздником в Костроме 16 мая. Его спортивная часть - велогонка в Нерехте и велофестиваль по историческим улицам Костромы. Также гостей праздника ждут гастрофестиваль, экскурсионный забег "Мазайские зайцы", концертная программа. В Нерехте гости смогут посетить парк "Ткацкий двор" и Нерехтский краеведческий музей", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, на велогонку уже зарегистрировались более 500 человек из разных регионов страны. Начало мероприятий - с 10.00.
После Костромы этапы велогонки проследуют через Владимир, Суздаль, Ярославль, Иваново, Калязин, Нижний Новгород и Сергиев Посад. Финальный этап пройдет 12 сентября в Москве на Воробьевых горах. Победители и призеры будут определяться на всех этапах и в абсолютном зачете среди мужчин и женщин, отмечают в обладминистрации.
Бокалы на столе в ресторане - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Назван топ направлений для гастропутешествий по России
16 апреля, 14:34
 
Костромская областьКостромавелогонкивелосипедистыСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала