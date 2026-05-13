КОСТРОМА, 13 мая – РИА Новости. Большой праздник подготовили в Костроме к велогонке "Россия", которая впервые пройдет по маршруту "Золотое кольцо", сообщила администрация региона.

Велогонка "Россия" — масштабный всероссийский спортивный проект, объединяющий любителей велоспорта со всей страны. Он проходит при поддержке президента России Владимира Путина, Лиги Героев и ведущих спортивных организаций.

В этом году впервые в истории велогонка пройдет по городам Золотого кольца России в честь 60-летия маршрута. Сообщается, что в среду в администрации региона состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению велогонки на территории Костромской области. Профильные ведомства и департаменты доложили губернатору о готовности к проведению мероприятия и обеспечению вопросов безопасности.

"Откроется событие большим праздником в Костроме 16 мая. Его спортивная часть - велогонка в Нерехте и велофестиваль по историческим улицам Костромы. Также гостей праздника ждут гастрофестиваль, экскурсионный забег "Мазайские зайцы", концертная программа. В Нерехте гости смогут посетить парк "Ткацкий двор" и Нерехтский краеведческий музей", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, на велогонку уже зарегистрировались более 500 человек из разных регионов страны. Начало мероприятий - с 10.00.