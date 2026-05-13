СМИ: концерт Metallica в Греции вызвал небольшое землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ Концерт Metallica в Греции вызвал микросейсмические толчки.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Концерт легендарной американской метал-группы Metallica, который прошел в субботу в Греции, вызвал микросейсмические толчки, сообщает местная газета Концерт легендарной американской метал-группы Metallica, который прошел в субботу в Греции, вызвал микросейсмические толчки, сообщает местная газета Ekathimerini со ссылкой на данные афинского геодинамического института.

По данным газеты, концерт, который прошел на стадионе на севере Афин, посетили более 80 тысяч человек.

"Более 80 тысяч человек посетили субботний концерт Metallica ... оборудование по мониторингу землетрясений зарегистрировало небольшие треморы из-за мероприятия... Афинский геодинамический институт показал оценку в реальном времени толчков, известных как "концертные толчки", вызванных согласованными перемещениями толпы на мероприятии", - говорится в публикации газеты.

Ekathimerini уточняет, что в ходе концерта Metallica сыграла не только свои песни, но и исполнила вариации музыки греческого композитора Микиса Теодоракиса из фильма "Грек Зорба" и песню греческой группы Trypes "You don"t fit anywhere".