Рейтинг@Mail.ru
СМИ: концерт Metallica в Греции вызвал небольшое землетрясение - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:31 13.05.2026
СМИ: концерт Metallica в Греции вызвал небольшое землетрясение

Ekathimerini: концерт Metallica в Греции вызвал небольшое землетрясение

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДжеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica
Джеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Джеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Концерт Metallica в Греции вызвал микросейсмические толчки.
  • На стадионе на севере Афин концерт Metallica посетили более 80 тысяч человек.
  • Во время концерта Metallica исполнила вариации музыки греческого композитора Микиса Теодоракиса и песню греческой группы Trypes.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Концерт легендарной американской метал-группы Metallica, который прошел в субботу в Греции, вызвал микросейсмические толчки, сообщает местная газета Ekathimerini со ссылкой на данные афинского геодинамического института.
По данным газеты, концерт, который прошел на стадионе на севере Афин, посетили более 80 тысяч человек.
"Более 80 тысяч человек посетили субботний концерт Metallica ... оборудование по мониторингу землетрясений зарегистрировало небольшие треморы из-за мероприятия... Афинский геодинамический институт показал оценку в реальном времени толчков, известных как "концертные толчки", вызванных согласованными перемещениями толпы на мероприятии", - говорится в публикации газеты.
Ekathimerini уточняет, что в ходе концерта Metallica сыграла не только свои песни, но и исполнила вариации музыки греческого композитора Микиса Теодоракиса из фильма "Грек Зорба" и песню греческой группы Trypes "You don"t fit anywhere".
Год назад концерт Metallica в штате Вирджиния также спровоцировал небольшое землетрясение.
Джеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Роспатент отказал Metallica в правовой охране обложки ее альбома
11 октября 2025, 07:03
 
КультураВ миреГрецияАфиныMetallica
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала