Вице-председатель КНР встретил Трампа у трапа самолета

ПЕКИН, 13 мая - РИА Новости. Вице-председатель КНР Хань Чжэн встретил президента США Дональда Трампа у трапа самолета после прилета американского лидера в Пекин, трансляцию ведёт Центральное телевидение Китая.
Это первый за 9 лет визит американского лидера в КНР. Предыдущий визит Трампа в Китай состоялся 8-11 ноября 2017 года во время его первого срока, Джо Байден в период нахождения на посту президента США КНР не посещал.