Вице-председатель КНР встретил Трампа у трапа самолета - РИА Новости, 13.05.2026
17:10 13.05.2026 (обновлено: 18:00 13.05.2026)
Вице-председатель КНР Хань Чжэн встретил Трампа у трапа самолета

© REUTERS / Evan VucciЦеремония встречи президента США Дональда Трампа в аэропорту Пекина. 13 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-председатель КНР Хань Чжэн встретил Дональда Трампа у трапа самолета после его прилета в Пекин.
  • Прилет Трампа — это первый за 9 лет визит американского лидера в КНР.
ПЕКИН, 13 мая - РИА Новости. Вице-председатель КНР Хань Чжэн встретил президента США Дональда Трампа у трапа самолета после прилета американского лидера в Пекин, трансляцию ведёт Центральное телевидение Китая.
Трамп в среду около 19.50 по местному времени (14.50 мск) прилетел в международный аэропорт "Шоуду", начав трехдневный государственный визит в Китай.
Это первый за 9 лет визит американского лидера в КНР. Предыдущий визит Трампа в Китай состоялся 8-11 ноября 2017 года во время его первого срока, Джо Байден в период нахождения на посту президента США КНР не посещал.
