Клубника в России за месяц подешевела почти на треть

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Килограмм клубники в середине мая в торговых сетях стоит 800 рублей, что на 28% дешевле, чем в начале апреля.
- Снижение цены на клубнику связывают с поступлением первого отечественного урожая и расширением предложения.
- Спрос на ягоды в России устойчиво растет уже несколько лет и прибавляет около 8–12% ежегодно в натуральном выражении.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Килограмм клубники в середине мая в торговых сетях обойдется россиянам в 800 рублей - на 28% дешевле, чем в апреле, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"Минимальные цены на клубнику в середине мая в торговых сетях начинаются от 800 рублей за килограмм, что на 28% ниже уровня начала апреля - тогда цены на килограмм клубники начинались от 1120 рублей", - сказал он.
Тульский пряник подешевел на 20 процентов
22 апреля, 03:18
В АКОРТ снижение цены связывают с поступлением первого отечественного урожая и расширением предложения. Доля российской клубники в ассортименте сетей в начале мая составляет около 40%, и эта цифра будет расти по мере наступления сезона. К лету российская ягода занимает основную часть полки, а в межсезонье клубника поступает в сети из Египта, Йемена и Молдовы.
Кроме того, Богданов отметил, что спрос на ягоды в России устойчиво растет уже несколько лет: по оценкам торговых сетей, входящих в АКОРТ, он прибавляет около 8-12% ежегодно в натуральном выражении. Ключевой драйвер - тренд на здоровый образ жизни: ягоды востребованы как полезный продукт с высокой пищевой ценностью, и покупатели все чаще включают их в повседневный рацион.
В начале мая в крупных торговых сетях в зависимости от формата магазина представлено от одной до четырех товарных позиций клубники в упаковках по 200-250 граммов, а также в составе ягодных миксов. Дальнейшая динамика спроса и цен будет зависеть от объема урожая в российских регионах и темпов его поступления на рынок: чем больше отечественной ягоды будет на полке, тем шире станет выбор и стабильнее цены, заявил председатель АКОРТ.
В России подешевел набор для пасхального стола
9 апреля, 09:56