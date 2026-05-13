Дочь Кивы рассказала, что на Украине открыто радовались убийству ее отца

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 13 мая - РИА Новости. Дочь бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы Екатерина рассказала, что политики и СМИ Украины открыто радовались убийству её отца, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.

Мособлсуд в среду с участием присяжных заседателей начал рассматривать дело бизнесмена Араика Амирханяна. Ему предъявлено обвинение в пособничестве (содействии) в убийстве Кивы путем предоставления информации и незаконном обороте оружия.

"В тот день, 6 декабря, на Украине отмечали день ВСУ . Я знаю, что они – СМИ и представители власти Украины – открыто радовались убийству отца, праздновали", - рассказала суду и присяжным дочь убитого, признанная по делу потерпевшей.

Она подчеркнула, что Кива на Украине был одним из немногих депутатов, "кто выступал против преступного режима, мог ярко высказываться", сообщения о планируемых покушениях стали обыденностью, в связи с чем Кива и принял решение уехать из страны.

Как следует из озвученного прокурором в суде обвинения, "неустановленные лица из числа сотрудников специальных служб Украины", испытывая личную неприязнь к бывшему депутату Рады, связались с Амирханяном - знакомым Кивы и фигурантом уголовного дела в РФ о хищении средств.

Амирханян, по данным обвинения, затаил обиду на Киву, так как тот не желал помочь ему с освобождением от уголовной ответственности. Обвиняемый выдал сообщникам сведения о Киве, полученные в ходе личного общения - о месте его нахождения и проживания в РФ, распорядке дня, передвижениях и образе жизни. При этом бизнесмен знал, что данные будут использованы для убийства.

По словам прокурора, исполнителями являются "два неустановленных лица из числа сотрудников спецслужбы Украины". Они, пользуясь данными Амирханяна, следили за Кивой, выжидали, когда он выйдет на прогулку за территорию отеля. Исполнители убили Киву из пистолета, после чего скрылись, рассказал гособвинитель.

Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в декабре 2023 года в деревне Супонево Московской области , было возбуждено дело об убийстве. По данным следствия, неизвестный выстрелил в Киву и тот скончался на месте. В военной разведке Украины заявляли, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ ".