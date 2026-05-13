Рейтинг@Mail.ru
Дочь экс-депутата Рады Кивы заявила, что не знала, где проживал ее отец - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 13.05.2026
Дочь экс-депутата Рады Кивы заявила, что не знала, где проживал ее отец

Дочь экс-депутата Рады Кивы Екатерина рассказала, что не знала, где жил ее отец

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дочь бывшего депутата Рады Ильи Кивы заявила, что не знала, где точно проживал ее отец в России.
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 13 мая - РИА Новости. Дочь бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы Екатерина рассказала, что не знала, где проживал её отец в России, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.
Мособлсуд в среду с участием присяжных заседателей начал рассматривать дело бизнесмена Араика Амирханяна. Ему предъявлено обвинение в пособничестве (содействии) в убийстве Кивы путем предоставления информации и незаконном обороте оружия.
Араик Амирханян - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Обвиняемый в пособничестве в убийстве Кивы не извинился перед его дочерью
29 марта, 08:42
"Я не знала, где он проживает в России, он переживал за безопасность. Я знала, что это территория Москвы или Московской области, я не знала никаких адресов его проживания до убийства… Мы поддерживали общение ежедневно по телефону. Он мог скинуть фотографии - природу или селфи в комнате, но вряд ли можно было определить по ним, где он живет. В 8.37 того дня я получила от него фотографию леса, ответила, что красиво, а вскоре увидела в новостях о том, что он умер", - рассказала она суду.
Екатерина Кива, признанная по делу потерпевшей, добавила, что об Амирханяне от отца не слышала.
Как рассказал присяжным и суду прокурор, "неустановленные лица из числа сотрудников специальных служб Украины", испытывая личную неприязнь к бывшему депутату Рады, связались с Амирханяном - знакомому Кивы и фигуранту уголовного дела о хищении средств.
Амирханян, по данным обвинения, затаил обиду на Киву, так как тот не желал помочь ему с освобождением от уголовной ответственности. Обвиняемый выдал сообщникам сведения о Киве, полученные в ходе личного общения - о месте его нахождения и проживания в РФ, распорядке дня, передвижениях и образе жизни. При этом бизнесмен знал, что данные будут использованы для убийства.
По словам прокурора, исполнителями являются "два неустановленных лица из числа сотрудников спецслужбы Украины". Они, пользуясь данными Амирханяна, следили за Кивой, выжидали, когда он выйдет на прогулку за территорию отеля. Исполнители убили Киву из пистолета, после чего скрылись, рассказал гособвинитель.
Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в декабре 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По данным следствия, неизвестный выстрелил в Киву и тот скончался на месте. В военной разведке Украины заявляли, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
Вину Амирханян не признает. Киву он назвал своим другом, а позицию следствия - несостоятельной.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Суд на Украине продлил арест подозреваемому в убийстве экс-депутата Рады
5 марта, 15:17
 
В миреРоссияУкраинаМосковская область (Подмосковье)Илья КиваМосковский областной судВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала