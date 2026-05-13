Дочь экс-депутата Рады Кивы заявила, что не знала, где проживал ее отец

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 13 мая - РИА Новости. Дочь бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы Екатерина рассказала, что не знала, где проживал её отец в России, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.

Мособлсуд в среду с участием присяжных заседателей начал рассматривать дело бизнесмена Араика Амирханяна. Ему предъявлено обвинение в пособничестве (содействии) в убийстве Кивы путем предоставления информации и незаконном обороте оружия.

"Я не знала, где он проживает в России , он переживал за безопасность. Я знала, что это территория Москвы или Московской области , я не знала никаких адресов его проживания до убийства… Мы поддерживали общение ежедневно по телефону. Он мог скинуть фотографии - природу или селфи в комнате, но вряд ли можно было определить по ним, где он живет. В 8.37 того дня я получила от него фотографию леса, ответила, что красиво, а вскоре увидела в новостях о том, что он умер", - рассказала она суду.

Екатерина Кива, признанная по делу потерпевшей, добавила, что об Амирханяне от отца не слышала.

Как рассказал присяжным и суду прокурор, "неустановленные лица из числа сотрудников специальных служб Украины", испытывая личную неприязнь к бывшему депутату Рады, связались с Амирханяном - знакомому Кивы и фигуранту уголовного дела о хищении средств.

Амирханян, по данным обвинения, затаил обиду на Киву, так как тот не желал помочь ему с освобождением от уголовной ответственности. Обвиняемый выдал сообщникам сведения о Киве, полученные в ходе личного общения - о месте его нахождения и проживания в РФ, распорядке дня, передвижениях и образе жизни. При этом бизнесмен знал, что данные будут использованы для убийства.

По словам прокурора, исполнителями являются "два неустановленных лица из числа сотрудников спецслужбы Украины". Они, пользуясь данными Амирханяна, следили за Кивой, выжидали, когда он выйдет на прогулку за территорию отеля. Исполнители убили Киву из пистолета, после чего скрылись, рассказал гособвинитель.

Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в декабре 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По данным следствия, неизвестный выстрелил в Киву и тот скончался на месте. В военной разведке Украины заявляли, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ ".